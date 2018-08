Meknès: incendie à la préfecture de police

Selon les données préliminaires, il s’agit d’un incendie accidentel qui a pris dans les rallonges de câbles électriques et téléphoniques, probablement à cause d’un court-circuit, indique la DGSN dans un communiqué.

