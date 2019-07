Une jeune femme, serveuse dans un café dans la commune Ain Taoujtate, à Meknès, a été violée lundi 1er juillet par trois individus.

Selon une source de Le Site info, les mis en cause ont enlevé et séquestré la victime au milieu de nulle part avant de la tabasser et abuser d’elle pendant plusieurs heures. Ils ont par la suite pris la fuite.

Alertée, la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette affaire et identifier les coupables.

K.Z.