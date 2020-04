Meknès: guéri du Covid-19, Marouane, 35 ans, raconte (Entretien)

Marouane, un jeune Marocain de 35 ans infecté par le coronavirus vient de s’en sortir. Après avoir quitté l’hôpital, à Meknès, il a exprimé, dans un long message sur son compte Facebook, sa joie d’avoir surmonté le Covid-19 et remercié le staff médical qui a veillé sur lui. Contacté par Le Site info, Marouane est revenu sur cette expérience.

Comment avez-vous contracté le virus ?

J’ai été contaminé lors d’un voyage en Espagne. J’y suis allé pour assister à un match du FC Barcelone. A mon retour au Maroc, j’ai ressenti les symptômes du coronavirus. Je ne sais pas exactement où et quand j’ai été infecté.

Comment s’est passé votre hospitalisation ?

J’ai passé 13 jours dans un hôpital à Meknès. Le staff médical était très présent, vérifiait souvent ma température et me faisait subir plusieurs examens. Je ne le remercierai jamais assez. Pendant mon hospitalisation, j’ai eu droit à deux traitements différents, d’après les explications de mes médecins.

Comment tu as appris la nouvelle de ta guérison ?

On me l’a annoncé mardi. J’étais si heureux d’apprendre que je m’en suis enfin sorti. Le staff médical a d’ailleurs organisé une cérémonie pour célébrer ma guérison et celle de trois autres personnes. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. C’est tellement incroyable. Grâce à Dieu et aux médecins, j’ai réussi à surmonter cette terrible épreuve

Que devez-vous faire après votre sortie de l’hôpital ?

Je suis obligé de me confiner chez moi pendant 14 jours dans le cadre des mesures préventives pour que ma guérison soit réussie à 100%. Je respecterai toutes les consignes des médecins.

Un message aux Marocains…

Restez chez vous. Le coronavirus est très compliqué. J’ai encore du vertige. Le confinement est la seule solution efficace pour lutter contre la propagation du virus.

R.T. et N.M.