Meknès: état d’alerte à cause d’un dîner politique

La ville de Meknès a vécu un inhabituel état d’alerte, dans la nuit du mercredi 29 septembre, à cause du non-respect des mesures restrictives et du couvre-feu nocturne de la part du propriétaire d’une salle de fêtes.

Celui-ci a organisé un dîner festif, commandé par l’un des partis politiques et auquel ont assisté quelques élus et des hommes politiques, rapporte le quotidien arabophone Al Massae.

Des éléments de la Sûreté nationale et des représentants des autorités locales se sont rendus sur les lieux de ce dîner politique pour constater les faits et prendre les mesures concernant cette affaire qui a suscité un grand scandale sur la Toile. La même source ajoute que des journalistes et des professionnels en communication n’ont pas tardé à vivement critiquer cette enfreinte de l’état d’urgence, dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et ayant été réalisées de devant même la salle de fêtes incriminée.

Les auteurs de ces enregistrements vidéos ont surtout exprimé leur indignation à l’encontre de la partie qui protège le propriétaire de la salle, tout en appelant à ce qu’une enquête judiciaire soit diligentée afin que justice soit rendue. Et ce, car dans un Etat de droit, personne n’est au dessus des lois, arguent-ils.

