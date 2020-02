Meknès: du nouveau dans l’affaire de la jeune femme photographiée nue dans un bain

Des sources fiables de Le Site Info ont révélé de nouvelles infos concernant la jeune femme photographiée nue dans un bain moderne de Meknès.

Il s’agit d’une Marocaine résidant à l’étranger qui, après sa mésaventure meknassie, s’est empressée de rentrer à son lieu de résidence en Europe. Et ce, après avoir passé des vacances au Maroc et, plus précisément, à Meknès.

A rappeler que Me Fattouma Taoufiq, présidente de la section Meknès de l’Association des droits de l’Homme (AMDH),avait relaté dans les détails ce qui est arrivé à la jeune femme dans la salle de sauna d’un bain moderne de la capitale ismaélienne.

Selon le récit de la victime de cet acte de voyeurisme, la “kassala” lui avait demandé d’exécuter certains mouvements assez particuliers, lui avait caché les yeux avec un morceau de laine duvet. La masseuse lui avait également demandé d’entrouvrir les jambes et de se débarrasser de ses sous-vêtements.

Ces demandes inhabituelles de la part d’une masseuse ont éveillé les soupçons de la jeune MRE qui a alors vite fait d’enlever le morceau de laine sur ses yeux. Et là, avait-elle raconté à l’avocate Fattouma Taoufik, elle avait eu la (pire) surprise de sa vie: un homme était en train de prendre des photos d’elle, alors qu’elle était en tenue d’Eve.

Ne se maîtrisant plus ses nerfs, la jeune femme, en pleine crise d’hystérie, a vertement tancé et insulté la “kassala”, complice du photographe-voyeur alors que ce dernier a disparu comme par magie.

La jeune femme avait alors déposé plainte auprès des autorités compétentes de Meknès avant de quitter le territoire national.

