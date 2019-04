Meknès: deux dealers dans les filets de la police (DGSN)

Le service préfectoral de la police judiciaire de Meknès a arrêté mardi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, deux individus soupçonnés d’implication dans la possession et le trafic d’ecstasy, dont un faisant l’objet d’un avis de recherche national pour des affaires de drogues.

Les suspects ont été appréhendés après leur arrivée de Tanger à bord d’une voiture, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), soulignant que les opérations de fouille ont permis la saisie de 3.891 comprimés d’ecstasy, ainsi qu’une somme d’argent en devise nationale soupçonnée provenir du trafic de drogues et de psychotropes.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, qui s’inscrit dans le cadre de l’opération d’activation des procédés du renseignement criminel et des efforts déployés par les services de sureté pour faire face au trafic de drogues et de psychotropes, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)