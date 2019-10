Meknès: défigurée par son ex-mari, une femme dans un état critique

Une jeune femme a été défigurée mercredi dernier par son ex-mari dans la région de Borj Moulay Omar, à Meknès. Dans une déclaration à Le Site info, le frère de la victime a indiqué que le coupable a intercepté le chemin de la jeune femme, qui revenait du travail, et lui a asséné plusieurs coups au visage à l’aide d’une arme blanche.

«Ma sœur et son ex-mari se sont disputés à cause de la garde de leur fils. Quelques heures après, le coupable a commis l’irréparable. Ma sœur est dans un état critique», a déploré notre source.

Et d’ajouter que le mis en cause est toujours libre et terrorise la famille de la victime en menaçant de défigurer tous ses membres.

S.L.