Meilleur hôtel en Afrique : le Pestana CR7 Marrakech nominé

Cristiano Ronaldo n’est pas qu’un simple joueur de football, c’est aussi un homme d’affaires accompli. Le Pestana CR7 Marrakech, hôtel qu’il a inauguré récemment au Maroc, vient d’être nominé au titre de « meilleur hôtel en Afrique ». Selon le quotidien britannique, The Sun, la nomination à l’édition 2022 de l’événement a été effectuée par le Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme.

Le Pestana CR7 de Marrakech est la 5e expérience du Portugais dans le domaine de l’hôtellerie. Cristiano Ronaldo avait déclaré lors de l’inauguration en mars dernier que la structure représente pour lui un attachement à l’un des pays les plus chers à son cœur et dans lequel, il se sent comme chez lui.

Le quintuple Ballon d’or s’est d’ailleurs inspiré de l’architecture locale pour la réalisation et la décoration du Pestana CR7 Marrakech. Les prix d’un séjour varient entre 183 à 440 euros la nuit.

A.O.