Mehdia: les deux fameuses « sculptures » ont été démolies

Les autorités locales de Mehdia, aux environs de Kénitra, ont décidé la démolition de deux sculptures représentant des poissons, à l’entrée de la plage.

Les deux « oeuvres », conçues par l’on ne sait quel pseudo sculpteur à l’esprit tordu et au goût artistique primaire, avaient suscité étonnement et indignation sur les réseaux sociaux. Et ce, vu leur « allure » étrange, controversée et, surtout, »prêtant à confusion », euphémisme pudique pour décrire la forme de ces… poissons.

Les deux sculptures ont été démolies ce jeudi matin, en réponse positive aux violentes critiques adressées au Conseil de la commune de Mehdia. De même que Rabia El Amrani, actrice associative, via sa page officielle Facebook, avait demandé au président dudit Conseil la destruction des ces deux stèles.

De leur côté, les internautes n’avaient pas manqué d’exprimer leur vive colère à l’encontre de l’édification de ces deux « poissons » à la forme équivoque, faisant imaginer « autre chose » que des animaux marins ou d’eau douce.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)