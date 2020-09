Mehdia: il agresse son père l’aide d’une arme blanche

Les éléments de la police du district provincial de sûreté de Mehdia à Kénitra, ont été contraints, aux premières heures de samedi, d’user de leurs armes de service pour interpeller un individu de 28 ans qui était dans un état d’ébriété avancé et de forte impulsivité et qui exposait la sécurité de citoyens et de policiers à une menace sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche.

Des patrouilles de police étaient intervenues pour appréhender le mis en cause qui exposait son père à de graves coups et blessures à l’arme blanche au niveau du cou, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que le prévenu a opposé une résistance farouche aux policiers à l’aide d’un objet contondant, ce qui a contraint deux inspecteurs d’user de leurs armes en tirant des balles de sommation, avant que le suspect ne soit atteint au niveau de ses membres inférieurs.

Ce recours contraint à l’arme de service a permis d’interpeller le mis en cause, de neutraliser le danger qu’il posait et de saisir les armes en sa possession, souligne le communiqué, notant que le suspect a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital local où il a été transféré pour recevoir les soins nécessaires dans l’attente de le soumettre à l’enquête préliminaire par la brigade de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les autres actes criminels qui lui sont reprochés.

S.L. (avec MAP)