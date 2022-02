Mehdi Fath publie son 2ème roman «Tu avais raison»

7 ans après la sortie de son premier roman « J’ai trahi mon destin », qui par l’occasion était best-seller de Rabat avec 2000 exemplaires vendus et plus de 50.000 téléchargements en ligne sur Amazon et FNAC, Mehdi Fath récidive avec « Tu avais raison », un récit dont il fait un hommage à son feu père Aziz El Fath.

« C’est un roman qui me tient à cœur beaucoup plus que « J’ai trahi mon destin ». C’est mon mea-culpa ! », déclare l’auteur rbati âgé de 32 ans. Il avait annoncé la publication de plusieurs romans tels que « Au café du quartier » et « Elle m’a dit ». Des jets d’encre avortés à leurs ultimes étapes, Mehdi n’ayant pas été convaincu par la morale qu’il voulait distiller, à travers leurs méandres. «Je me dois d’être honnête avec moi-même avant de l’être avec les autres. Si je ne suis pas convaincu de l’histoire, comment voulez-vous que mes lecteurs le soient ? », affirme-t-il, dans un élan d’autocritique qui souligne le caractère méticuleux de Mehdi FATH, connu pour son amour du détail.

«Tu avais raison», un titre qui maquille à peine l’énorme mea-culpa que fait Mehdi à son être, face à l’avoir qui lui a été légué par feu son père. Il se dévoile, et met à nu d’autres facettes de sa personnalité, inconnue à beaucoup : son côté sentimental et son attachement à la famille ! Véritable tournant de sa vie, le trépas de son père a été un déclic, un point de non-retour qui a exacerbé la façon d’être du jeune auteur, mais pas que… «Tu avais raison» sera un geyser d’émotions et de confessions, étalé sur 4 chapitres chacun racontant une étape clé de la vie d’un homme qui, comme nous tous, a compris bien que sur le tard, que les parent ont, finalement, toujours raison !

S.L.