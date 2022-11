Mehdi Bensaid s’exprime sur la polémique liée à ElGrande Toto (VIDEO)

Lors de la séance plénière hebdomadaire consacrée aux questions orales, le groupe du PJD, représenté par la députée Fatima Zahra Bata, a interrogé Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre de la Jeunesse et de la Culture, sur le rôle que joue son département pour protéger l’identité marocaine et ses valeurs, à la lumière des récentes polémiques concernant le rappeur Taha Fahssi, alias ElGrande Toto. L’artiste avait tenu des propos jugés ʺdéplacésʺ et ʺchoquantsʺ lors des grands concerts de Rabat.

Le ministre a indiqué que son département est celui de la culture avant tout, et que celui-ci prend en considération plusieurs genres, dont le rap. Pour lui, il faudrait chercher à comprendre ces artistes et ce qui les pousse à s’exprimer de la sorte, non pas de les mettre dans une case et les juger en ce sens. Bensaid s’est même interrogé sur le rôle qu’a joué le précédent gouvernement, indiquant qu’il faudrait arrêter de provoquer la polémique là où il n’y en a pas.

A.O.