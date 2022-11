Mehdi Bensaid évoque ElGrande Toto et les vidéos de « Routini al yawmi » ( VIDEO)

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication a tenu à affirmer qu’aucun citoyen ne cautionne, ni ne tolère la violence dans tous ses aspects, dont la violence langagière.

Cependant, dans une déclaration à Le Site info, Mohamed Mehdi Bensaid a assuré qu’il est nécessaire de pouvoir distinguer le fond de la forme.

Cette profession de foi du responsable gouvernemental survient après le scandale suscité par la réente « prestation » se prétendant « artistique » du rappeur Taha Fahssi, dit ELGrande Toto, qu’une majorité de Marocains considère comme une incitation à la consommation explicite de drogues et autres stupéfiants.

Mehdi Bensaid a pourtant insisté sur l’importance qu’il faut accorder à l’ouverture d’espaces au profit des jeunes, dans le but d’appréhender les problématiques vécues par cette frange importante de la population marocaine, tout en faisant référence aux actes de violence que connaissent les stades de football et leurs environs.

Par ailleurs, s’agissant des vidéos de cette calamité sociale appelée « Routini al yawmi » (Ma routine quotidienne), le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication a considéré que la solution idoine réside à faire en sorte de relever le niveau des discussions et des débats publics sur cette épieuse question et de veiller à l’absence d’interaction avec ces contenus électroniques.

Larbi Alaoui