Mega concert de Saad Lamjarred, le 20 novembre

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, s’apprête à se produire lors d’un mega concert, le 20 novembre prochain, au « Coca-Cola Arena » à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, jour coïncident avec la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde Qatar 2022 (du 20 novembre au 18 décembre 2022).

Et c’est via un enregistrement vidéo, publié sur sa page officielle du réseau social Instagram, que le chanteur a entamé la promo de ce grand concert.

Entre-temps, Saad Lamjarred se prépare également à sortir une nouvelle chanson, selon son récent post.

Et de préciser qu’il est grand temps de réaliser une chanson marocaine, sous forme de clip, après avoir tenu à satisfaire les goûts de son public du monde arabe à travers ses derniers titres.

De même que Lamjarred a interagi avec les questions de ses fans et followers sur Instagram, comme il a dévoilé qu’il compte organiser une grande fête de mariage au Maroc. Et ce, afin de concrétiser le voeu émis à ce sujet, par ses parents, la comédienne, Nezha Regragui, et son père, le chanteur, Bachir Abdou.

M.R.