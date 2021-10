Médina de Marrakech: Le wali effectue une visite de terrain

Le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M.Karim Kassi-Lahlou, a effectué, samedi, une visite de terrain à des projets du programme de mise en valeur de l’ancienne médina de Marrakech, dans le cadre du suivi permanent de l’état d’avancement des travaux dans ces chantiers lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ainsi, M. Kassi-Lahlou s’est enquis du projet d’aménagement de la Place Jemaâ El Fna, qui concerne la restauration des façades et le renforcement de l’éclairage public, allant de Derb Dabachi à la place Bab Ftouh en passant par Souk Semmarine et plusieurs circuits et Foundouks concernés.

Au cours de cette visite, le wali de la région s’est informé de l’état d’avancement des diverses actions programmées, tout en appelant à l’accélération de la cadence des travaux en veillant à garantir la qualité requise des interventions et à préserver le cachet architectural et la portée historique des sites concernés.

Cette tournée a été également l’occasion pour M. Kassi-Lahlou de rencontrer et d’interagir avec des commerçants et des artisans au niveau de la mythique place Jemaâ El Fna, qui se sont félicités du lancement de ces projets, tout en exprimant leur optimisme suite à l’amélioration progressive de l’activité économique qui a été sérieusement affectée par la crise sanitaire induite par la propagation de la Covid-19.

Par la suite, le wali s’est rendu au parc de Bab Khmis pour s’enquérir de l’achèvement des travaux de ce projet, réalisé selon le modèle des jardins andalous.

Au cours de cette visite, M. Kassi-Lahlou était accompagné du secrétaire général de la wilaya, des chefs des services extérieurs concernés (la direction régionale de l’habitat et de la politique de la ville, l’agence urbaine, la société Al Omrane, la direction régionale de la culture, la Nédhara des Habous, la Régime Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité), des chefs des services à la wilaya et des agents d’autorité.