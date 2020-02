Médicaments: le prix de la “pommade jaune” a doublé

Le Site Info a appris qu’il a été décidé de revoir à la hausse le PPV (prix public de vente) du médicament le plus utilisé au Maroc. Il s’agit de l’Auréomycine, pommade ophtalmique à base de Chlortétracycline, communément appelée “pommade jaune” par les Marocains.

Ainsi, le ministère de la Santé souffle le chaud et le froid et joue au chat et à la souris avec les citoyens. Quelques jours seulement après l’annonce de la baisse du PPV d’une centaine de médicaments, ne voilà-t-il pas qu’il décide d’augmenter celui de l’Auréomycine!

Un pharmacien a déclaré à Le Site Info que le prix d’un tube de “pommade jaune” est fixé, désormais fixé à 10 DH, alors qu’il n’en coûtait que 5 auparavant. La hausse considérable du prix de ce “médicament-miracle”, une “panacée” que de très nombreux de Marocains utilisent pour soigner presque toutes les pathologies, a été publiée au Bulletin officiel, a précisé notre interlocuteur.

Cependant, cette hausse du PPV n’a pas concerné que l’Auréomycine mais d’autres médicaments aussi, a souligné notre source. En contrepartie, comme souligné plus haut, quelque 100 médicaments ont connu une baisse de leurs PPV!

Chaud et froid! Froid et chaud! Une façon comme une autre de faire avaler la pilule amère aux Marocains? Qui sait? Les voies du secteur de la Santé sont aussi impénétrables que celles du Seigneur!

Larbi Alaoui