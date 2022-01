Médicament « Molnupiravir »: les explications d’un pharmacien (VIDEO)

Le président de l’Alliance des pharmaciens de la ruche « annahl » de Rabat a révélé de nouvelles données sur le médicament américain du nom de « Molnupiravir » anti-coronavirus, dont l’autorisation de l’utilisation a été récemment autorisée au Maroc.

Pour Mohamed Sellami, dans une déclaration à Le Site info, le pharmacien a affirmé que « Molnupiravir » a déjà déjà utilisé et testé, depuis des années, comme médicament contre la grippe et le virus de l’hépatite C. Et de préciser également que ledit médicament, pendant les deux dernières années, a été expérimenté conte la covid-19.

Et toujours selon Mohamed Sellami, et d’après des résultats des études des laboratoires « Merck », le médicament américain a la capacité d’éviter 50% des cas critiques de la covid-19. De même que de poursuivre que les effets de Monulpiravir sont minimes, concernant surtout la diarrhée et des maux de tête. Cependant, d’autres études affirment qu’il pourrait être la cause de cancers ou à la mutation des cellules de ses utilisateurs, a-t-il aussi tenu à prévenir.

En tout cas, a expliqué le président de l’Alliance des pharmaciens de la ruche « annahl », de Rabat, le « Monulpiravir » doit être prescrit aux patients, dans les premiers jours de l’apparition de la covid-19 et sera disponible dans les hôpitaux publics et dans les cliniques privées. Quant à sa vente dans les pharmacies, elle n’est pas encore décidée et, dans le cas contraire, son prix sera très élevé.

Et dans tous les cas de figure, la demande des pharmaciens, souhaite Mohamed Sellami, est que le prix du médicament soit pris en charge et remboursé par les différentes mutuelles et/ou par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Ceci, pour encourager les patients à en bénéficier pour préserver leur santé contre le coronavirus et ses nouvelles souches, dont le variant Delta et, en particulier Omicron, à la propagation rapide et fulgurante.

Larbi Alaoui