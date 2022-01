Médicament Molnupiravir au Maroc: bonne ou mauvaise nouvelle ?

Précurseur en matière de vaccination anti-Covid, le Maroc l’est, également, en autorisant l’usage d’urgence du «Molnupiravir». Le Royaume est, en effet, l’un des premiers pays au monde à approuver cet antiviral mis au point par le laboratoire américain Merck.

Selon Bouchra Meddah, directrice du Médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé et de la protection sociale, ce médicament est efficace et réduit de 50% le risque de cas graves et de décès, notamment s’il est administré dans les cinq premiers jours de l’infection.

Toutefois, le Molnupiravir ne dispense pas de la vaccination. Les citoyens sont appelés à accomplir leur schéma vaccinal et à s’en tenir aux mesures préventives afin d’endiguer le virus, surtout le variant Omicron qui se propage très rapidement, et touche quelque 70 % des cas recensés.