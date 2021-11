Médicament contre le covid-19: un expert nous dit tout

Le professeur Said El Moutawakil, réanimateur et membre du comité scientifique et technique de lutte contre le Covid-19, a révélé que le comité a discuté la possibilité d’autoriser au Maroc un médicament contre le covid-19 découvert aux États Unis.

Dans une déclaration à Le Site info, le professeur a indiqué qu’il est possible, dans un avenir proche, d’utiliser ce médicament au Maroc après agrément par le comité scientifique rattaché à la Direction des médicaments et de la pharmacie du ministère de la Santé.

Notre interlocuteur ajoute que ce médicament est passé par les première, deuxième et troisième phases d’expérimentation, et les résultats de la dernière phase ont confirmé qu’il limite la reproduction du virus dans le corps humain et protège le porteur du virus, lui octroyant une très grande capacité de guérison.

Le professeur souligne que le médicament protège contre les formes graves du virus et réduit le risque de létalité.

M.F.