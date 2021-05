Média holding public: la SNRT fusionne avec 2M et Medi1 !

Invité au JT d’Al Oula, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports Othman El Ferdaous a annoncé la création d’un média holding public de la SNRT qui détiendra également 2M et Medi1 TV.

Dans cet entretien, le ministre a expliqué que cette opération a pu être réalisée suite à l’entrée de la SNRT au capital de 2M et de MEDI1.

Ce changement a pour but de « créer des marges de financement et de développement, que ce soit en termes de promotion ou de stratégie publicitaire, en plus des marges en matière de formation des ressources humaines », précise El Ferdaous, cité par SNRT News.

Le ministre a également souligné que la crise du coronavirus a montré les failles des modèles économiques de ces chaînes, d’où l’idée de cette fusion.

A.Y.