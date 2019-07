Médecine: les étudiants du privé haussent le ton (VIDEO)

La crise des étudiants de médecine des facultés du secteur public continue de défrayer la chronique. Alors que ces derniers poursuivent leur grève, qui dure depuis plus de deux mois, c’est au tour des étudiants de l’université Mohammed VI des Sciences de la Santé de monter au créneau pour défendre leurs droits.

En effet, le président du BDE de l’université Mohammed VI des Sciences de la Santé, Ali Taleb, est revenu sur cette affaire dans une interview accordée à Le Site Info.

Rappelons que les étudiants de l’Université Mohammed VI avaient déjà sorti une lettre d’appel citoyen pour faire valoir leurs droits. Ces dernier ont clarifié leur statut et ont affirmé que “l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) n’est pas une université privée mais, conformément à la loi, une université créée par la Fondation Cheikh Khalifa qui est une institution d’utilité publique à but non lucratif”.

Et d’ajouter que “ce statut spécifique doit être reconnu en tant que tel en vue de sauvegarder les droits légitimes des étudiants de l’UM6SS qui ne sauraient être ni amputés ni réduits en faveur d’autres étudiants”.

S.L.