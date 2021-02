M’diq-Fnideq: le wali Mhidia préside une importante réunion

Une enveloppe budgétaire d’environ 400 millions de dirhams (MDH) a été allouée pour la réalisation d’une série de projets, dans le cadre du Programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de Tétouan.

Ce programme, dont les grandes lignes ont été présentées mardi lors d’une réunion consacrée à l’examen des moyens de relancer l’activité économique dans la région, présidée par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, vise à promouvoir l’investissement, en vue de créer des opportunités d’emploi et d’améliorer les conditions économiques et sociales de la population, en particulier des femmes et des jeunes.

Il ambitionne également de consolider les acquis de l’intégration économique réalisés et de continuer à les développer, en s’appuyant sur des projets intégrés pour améliorer les conditions sociales des citoyens dans la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq.

Les projets établis dans le cadre de ce programme sont répartis sur trois axes principaux, à savoir la création d’une zone d’activités économiques sur le territoire de la commune de Fnideq, le développement d’un mécanisme d’incitation financière pour attirer les investissements dans les zones d’activités économiques « Tétouan Parc » et « Tétouan Shore », ainsi que la création d’initiatives économiques incitatives pour accompagner le tissu entrepreneurial dans un cadre structuré et améliorer la capacité des femmes et des jeunes à intégrer le marché du travail.

L’enveloppe budgétaire dédiée au programme est mobilisée dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur (80 MDH), le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration (190 MDH), le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique (40 MDH), le Conseil de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima (80 MDH) et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (10 MDH).

Ce programme a été lancé de manière effective en mars 2020, à travers la signature de la convention-cadre liée audit programme et de l’accord relatif à la première tranche de la zone d’activités économiques de Fnideq, qui s’étend sur une superficie de 10 hectares et devra comporter 33 magasins de stockage des marchandises importées du port de Tanger Med, que ce soit pour être exportées par la suite ou distribuées sur le marché intérieur.

Les travaux de réalisation de cette zone économique, dont le coût global s’élève à environ 200 MDH, ont déjà commencé. Après que les études aient été finalisées, les travaux de terrassement, de voirie, et de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, d’éclairage public et d’assainissement ont été entamés.

Concernant le renforcement de l’offre d’investissement dans la zone industrielle « Tétouan Park », des mécanismes sont en train d’être établis pour soutenir et encourager les investisseurs qui veulent investir dans la région, à travers la mise en place de toutes les facilités et incitations financières nécessaires pour aider les investisseurs à lancer des projets générateurs d’emplois.

En ce qui concerne l’axe lié à la création d’initiatives économiques incitatives pour accompagner le tissu entrepreneurial dans un cadre structuré, et améliorer la capacité des femmes et des jeunes à intégrer le marché du travail, un projet a été mis en place en vue d’améliorer l’employabilité des bénéficiaires, à travers des formations qualifiantes ou transformationnelles, le but étant de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles, et ce afin de pourvoir les postes disponibles ou ceux potentiels, en plus de l’encouragement de l’entrepreneuriat, via l’orientation, l’accompagnement technique et le soutien financier des entrepreneurs. Ce programme devrait contribuer à renforcer l’impulsion économique de la province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-Fnideq, et à créer quelques milliers d’emplois au profit de la population locale, notamment les femmes et les jeunes.

