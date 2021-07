M’diq-Fnideq: la prolifération des méduses suscite la colère des estivants

Le président de l’Association Al Karama pour la défense des droits de l’Homme a révélé que de nombreuses plages de certaines villes du Nord connaissent une invasion inhabituelle de méduses, surtout pendant le dernier week-end.

Dans une publication sur sa page officielle Facebook, Hassan Akbaou a écrit que plusieurs baigneurs ont été victimes de piqûres de méduses. Ce qui les a complètement convaincus de cesser toute baignade en mer. Et de préciser que ce sont particulièrement les eaux des plages des villes de Fnideq, M’diq et Martil qui ont été le plus infestées par les méduses. Ce phénomène n’a pas manqué de causer déception, colère et vif ressentiment des estivants qui ont les yeux de Chimène pour les villes du Nord du Royaume et leurs belles plages.

A signaler que les piqûres de certaines méduses provoquent immédiatement une réaction inflammatoire, se caractérisant par une sensation de brûlure intense, des fourmillements et des démangeaisons.

Larbi Alaoui