MBS a écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier d’Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, à l’occasion du 20è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le prince Mohamed Ben Salmane exprime ses meilleures félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au roi et de davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc frère.

S.L. (avec MAP)