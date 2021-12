MAZAD & ART organise sa vente aux enchères d’hiver au Sofitel Marrakech

MAZAD & ART , maison tangéroise de vente aux enchères de tableaux et objets d’arts organise, comme à son accoutumé, sa vente aux enchères d’hiver à l’hôtel SOFITEL MARRAKECH et ce le 29 décembre 2021 a 17h00.

Pour clôturer l’année 2021, la maison tangéroise proposons à ses amateurs et collectionneurs avertis une panoplie d’œuvres riche et variée. Elle a ainsi inséré toutes les formes d’expressions et mouvements artistiques du 19ème à nos jours incluant orientalisme, art moderne et contemporain, sculpture et photographie.

Dans cette vacation, figure des œuvres orientalistes importantes comme deux œuvres de Jacques MAJORELLE représentant respectivement Rabat (rare) ou la Koutoubia de Marrakech (sortie d’une collection prestigieuse).

L’artiste peintre Edy LEGRAND, grand amoureux du Maroc y figure aussi avec plusieurs œuvres et notamment » En attendant Ahouach » majestueuse en couleurs et en beauté.

On peut citer aussi deux œuvres de Mariano BERTUCHI (fondateur de l’école des beaux-arts de Tetouan ), présent dans le majestueux catalogue décembre 2021 avec » Cavalier arabe » et » La bataille de Tetouan » ( version ultérieure à celle de Mariano Fortuny qui trône en bonne place dans un célèbre musée espagnol ).

Seront présentes aussi des œuvres des peintres orientalistes majeurs ayant représentés le Maroc ou l’Afrique du nord, comme Arthur. F. BRIDGMAN, Adolf SCHREYER, BOUTET DE MONVEL ou André SUREDA…

Dans la partie Art Marocain, on peut trouver une sculpture unique et rare de l’artiste Mohamed MELEHI qui nous a récemment quitté et à qui restera dans nos cœurs.

Des artistes importants de la scène artistique Marocaine comme Mohamed KACIMI, Mohamed HAMIDI, Ahmed EL YACOUBI ou Jilali GHARBAOUI sont représentés dans cette vente qui se veut la plus exclusives et exhaustive avec des œuvres très importantes.

les sculptures trouvent bonne place à travers cette action, ainsi les collectionneurs et autres amateurs trouveront une sélection de sculptures inédites et particulièrement celle de Mahi BINEBINE, de Yasmina ALAOUI ou de Marco GUERRA.

Fidèle à ses élans de cœur, Mazad & Art dédie une partie de son catalogue à une association caritative : » L’Internat pour la scolarisation de la jeune fille rurale . »