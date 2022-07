Maya: « Ma vengeance sera le pardon » (VIDEO)

La danseuse marocaine Maya Dbaich a partagé une vidéo avec ses admirateurs, relatant les dernières péripéties qu’elle a vécues.

Commentant cette vidéo sur la façon dont elle compte « se venger des personnes qui lui ont porté tort » , Maya a écrit: « La seule princesse sur qui tu peux compter dans la vie est ‘the QUEEN’ qui existe au fond de chacune d’entre nous! ».

Et d’ajouter: « The life is hard? » ( la vie est dure?), Alors, qu’elle soit la bienvenue! Nous pouvons tous l’affronter avec de la confiance en soi, l’amour de soi et avec la tolérance. Personnellement, je me pardonne, d’abord, et je pardonne à quiconque m’ayant fait du tort et m’a souhaité du mal. Mais vous, à qui pardonnez-vous, aujourd’hui? Ma vengeance sera le pardon! ».

L.A.