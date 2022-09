Maya a-t-elle remporté sa bataille judiciaire contre son ex-mari ? (PHOTO)

Maya Dbaich a exprimé son bonheur après «avoir atteint son objectif». Sur son compte Instagram, la danseuse marocaine établie aux Etats-Unis a posté une vidéo d’elle, tout sourire, où elle remercie ses fans.

«Aujourd’hui est un jour spécial. Vous m’avez suivi ces derniers mois et aujourd’hui, je vous annonce la fin d’un chapitre. J’ai toujours cru que le bon Dieu ne va pas me laisser tomber et «Al Hamdoulillah» je suis arrivée à ce que je voulais. Suivez vos rêves, défendez vos droits», a-t-elle également écrit.

Plusieurs fans de Maya ont commenté sa publication, estimant que la danseuse a gagné sa bataille juridique contre son ex-mari, Brahim Rachiki, duquel elle s’est séparée après six mois de mariage seulement.

A rappeler qu’en juin dernier, la danseuse avait fait des déclarations émouvantes, via son compte Instagram, révélant ses démêlés conjugaux avec son mari et les problèmes qu’elle vit maritalement aux Etats-Unis.

H.M.