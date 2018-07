Mawazine réagit aux accusations d’Assalah

Dans une publication sur son compte Instagram, le mari Palestiono-américain avait dénoncé la “cupidité” d’un responsable du festival. Celui-ci, selon lui, aurait demandé à l’agent d’Assala (le mari lui-même) une partie du cachet de la chanteuse s’il voulait qu’elle participe à l’évènement. Chantage qu’Assala aurait catégoriquement refusé et à cause duquel les nombreux fans de la diva ont été privés de sa voix suave, toujours d’après le mari…

