Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur italien, bientôt au Maroc

Le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, a annoncé ce vendredi 3 août sur son compte Twitter qu’il effectuera prochainement une visite au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

“Nous préparons un projet d’un milliard de dollars pour aider l’économie dans ces pays”, a précisé Matteo Salvini. Il a également indiqué sa volonté que l’Italie devienne “protagoniste” pour l’immigration.

Une information confirmée à la la chaine Skynews. “Je souhaite que l’Italie reprenne sa place d’allié pour ces pays. Ce projet de plus de 1 milliard de dollars permettra de créer des emplois”.

L’annonce du ministre italien intervient quelques semaines après ses propos polémiques sur la Tunisie. “Il y a de plus en plus de migrants clandestins qui arrivent de Tunisie en Italie. Ce ne sont pas des réfugiés de guerre mais bien souvent des délinquants et ex-détenus”, avait-il lancé.

S.L.

#Salvini: Sarò presto in Tunisia, Marocco e Algeria, voglio che l’Italia torni PROTAGONISTA!

Stiamo preparando un progetto che prevede almeno 1 miliardo di sostegno all’economia e al lavoro in quei Paesi, quello che non ha fatto il Pd in anni di governo lo farà la Lega. #skytg24 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 3, 2018