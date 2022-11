Matchs des Lions de l’Atlas dans les cafés: les supporters lancent un appel aux autorités

Certains cafés de plusieurs villes du Royaume persistent et signent concernant l’augmentation des prix de leurs prestations, à l’occasion des matchs des Lions de l’Atlas, comptant pour les phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Ceci, après avoir osé franchir le pas, mercredi dernier, jour du premier match de l’équipe nationale contre la Croatie, en ayant augmenté les prix des consommations de façon abusive. Et même en ayant obligé les clients, dans certains cas, à commander un petit déjeuner coûtant 80 DH au moins!

Et rebelote à un jour du rendez-vous de l’important match, dimanche 27 novembre, des Lions de L’Atlas contre les Diables Rouges belges! Des cafetiers ont déjà affiché, sur leurs devantures, la liste de nouveaux prix exorbitants des consommations qu’ils comptent imposer, suscitant ainsi la colère et l’indignation de leurs clients habituels ou potentiels.

Sur les réseaux sociaux, les internautes et les supporters de l’équipe nationale ont tenu donc à faire part aux citoyens des prix que les cafetiers veulent imposer lors de la transmission de la rencontre Maroc-Belgique.

Imaginez, pour unique et choquant exemple, que le prix d’une consommation, affiché par certains cafetiers cupides et mercantiles, est… 30 DH sonnants et trébuchants! Presque le triple, voire davantage, du prix normal.

Cet abus flagrant, demandent les internautes, appelle d’urgence à l’intervention des autorités concernées afin de contrôler le degré du respect des prix habituels des consommations de la part des propriétaires de cafés.

L.A.