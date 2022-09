Matchs de la Botola: des Casaouis expriment leur ras-le-bol

Bon nombre de citoyens casablancais ont exprimé leur ras-le-bol de la tenue des matchs du Raja et du Wydad en pleine semaine. Ceci, en raison des perturbations importantes de la circulation qu’ils engendrent.

De nombreux citoyens ont déclaré que, lundi, la métropole a connu un embouteillage monstre, en raison de l’organisation de la rencontre ayant opposé le Wydad au Difaâ Hassani d’El Jadida, au complexe Mohammed V.

Via les réseaux sociaux, ces Bidaouis ont appelé à organiser de telles rencontres pendant le week-end, et dans une plus large mesure, de les tenir en dehors de la ville, pour éviter notamment d’éventuels actes de vandalisme. Ceci, en concrétisant le projet de construction du nouveau grand stade de Casablanca.

M.S.