Massacre d’Oujda: les voisins témoignent (VIDEO)

Un individu s’est introduit dimanche dans la maison d’une famille au niveau du village Touba, à Oujda et a tué trois femmes (19, 45 et 76 ans) et gravement blessé une quatrième. Les éléments de la police ont dû utiliser leurs armes de service pour appréhender le mis en cause.

D’après les informations dont dispose Le Site Info, l’assaillant, âgé de 42 ans, s’était installé récemment dans le village, où il aurait affiché un caractère agressif.

Plusieurs voisins nous ont indiqué que le mis en cause ne présenterait aucun signe apparent de troubles mentaux, appelant à ce que justice soit rendue aux victimes.

Les éléments de police intervenus pour neutraliser le suspect, qui était dans un état impulsif et s’était barricadé dans la maison des victimes, ont été contraints d’utiliser leur arme de service, tirant deux balles de sommation en l’air, avant de viser par quatre autres balles les membres inférieurs du suspect, selon un communiqué de la DGSN.

Les trois dépouilles ont été transférées à la morgue pour autopsie, tandis que la quatrième victime a été admise à l’hôpital, ajoute la DGSN, faisant savoir que le prévenu a quant à lui été placé sous surveillance médicale à l’hôpital dans l’attente de la stabilisation de son état de santé afin qu’il puisse être soumis aux procédures de l’enquête ordonnée par le parquet compétent, afin d’élucider les mobiles et circonstances de ces actes criminels.

A.O.