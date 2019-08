Massacre de tourterelles à Marrakech: les internautes en colère (VIDEO)

Les réseaux sociaux sont sous le choc. Une vidéo récente tournée dans la région de Marrakech montre des chasseurs venus tout droit des pays du Golfe arborant leur butin de chasse: environ 1500 tourterelles massacrées!

“Selon les informations recueillies auprès de sources professionnelles et crédibles sur place, ces touristes étaient au nombre de 11 au maximum, encore faut-il savoir si tous étaient habiletés à chasser”, indique Jilali Chafik, président de la Fédération Royale Marocaine de Chasse à nos confrères de 2M.ma.

Il rappelle également que ce n’est pas le premier massacre du genre au Maroc. “Ces touristes du Golfe, s’il avaient été contrôlés proprement, auraient dû verser une amende lourde, pouvant même dépasser les 30.000 dhs”, insiste Jilali Chafik. Ce dernier précise que les autorités ne sont pas assez vigilantes concernant le contrôle de la chasse.

Selon kech24, les touristes ont pris la poudre d’escampette après s’être “bien amusés” dans la région de Marrakech. Les associations tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme pour la préservation la tourterelle au sud du Maroc, car ces espèces, chassées par les touristes sans réels contrôle, vont se faire de plus en plus rares et pourraient bien disparaitre dans un avenir proche.

“Le peuple demande l’instauration du Visa à ces bédouins pour entrer au Maroc ! Unissons nous tous pour limiter l’accès à notre pays aux gens qui ne le méritent pas…”, s’indigne un internaute.” C’est pas la jungle ici bordel..pourquoi devrait-on supporter les âneries de ces erreurs de la nature ?”, ajoute-t-il. Les commentaires sur la vidéo ci-dessous vont dans le même sens et condamnent fermement ces actes.

S.L.