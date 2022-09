Martil: polémique autour de l’adoption d’un uniforme dans un lycée (PHOTO)

L’annonce de l’adoption d’un uniforme au sein d’un lycée dans le nord du royaume n’est pas du goût de tout le monde.

La décision de la direction du lycée Al Imam Al Ghazali ne plait pas forcément aux élèves et leurs parents. Sur la publication de l’établissement, les commentaires contre l’annonce dépassent de loin ceux pour. En scrollant les commentaires, le message est plus ou moins le même : « Il faudrait se concentrer sur des choses plus concrètes pour la rentrée scolaire’.

« La direction de l’établissement cherche à imposer le respect vis-à-vis des enseignants. Mais nous les respectons déjà. Il serait plus judicieux d’améliorer l’atmosphère des cours », indique une élève du lycée. Un autre élève souligne pour sa part : « C’est une très bonne décision. De cette façon, il n’y aura plus de différence entre qui que ce soit ».

D’après une source de Le Site Info, l’adoption d’un uniforme au sein de l’établissement n’est pas chose nouvelle, précisant que la polémique n’a pas lieu d’être. La direction de l’établissement partage l’annonce à chaque rentrée scolaire, histoire d’informer les nouveaux venus du règlement interne du lycée.

