Martil: interpellation de passeurs de drogue sur jet-ski

Une opération conjointe des éléments de la Marine, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires a permis l’arrestation de membres d’un réseau de passeurs de drogue. Ces derniers se servent de jet-skis rapides chargés de résine de cannabis à destination de la côte espagnole, en moins d’une heure, rapporte le quotidien Al Massae.

Une unité spéciale,composée d’éléments de la Marine royale et de la Gendarmerie royale, est parvenue à intercepter et à interpeller trois barons de la drogue sur jet-skis, dans la région de l’Oued Martil, ajoute la même source.

Et ce, après une opération minutieuse de surveillance et de concertation, ayant duré toute une semaine, entre les différentes parties prenantes des forces de l’ordre. Ladite opération a fait suite à différents rapports faisant état de l’existence de nouveaux réseaux de trafiquants de drogue utilisant des moyens sophistiqués. Ces passeurs en sont arrivés là après que les zodiacs des barons de la drogue ne pouvaient plus échapper à la vigilance des radars de la Marine royale dans leurs tentatives, désormais avortées, de la traversée de la Méditerranée à partir de régions du nord du Maroc.

Les quantités de drogues saisies, qui étaient chargées sur trois jets-skis des passeurs, sont de 500 Kg au total. De la région de l’Oued Martil, elles étaient à destination des côtes espagnoles.

