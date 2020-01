Martil: descente policière aux domiciles de trois malfrats

Les éléments du commissariat provincial de police de Martil ont arrêté trois individus, âgés entre 21 et 37 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans la migration clandestine et la traite d’êtres humains.

Les opérations de fouilles menées dans les domiciles des suspects interpellés ont permis de saisir un fusil de chasse et 184 cartouches, en plus d’armes blanches (épées) et une motocyclette, ainsi qu’une somme d’argent qui serait obtenue des opérations d’organisation de l’émigration clandestine, indique ce vendredi un communiqué de la DGSN.

Les opérations de pointage des mis en cause dans la base de données des individus recherchés par la justice ont révélé qu’un des prévenus faisait l’objet d’un avis de recherche au niveau national pour une affaire d’escroquerie, ajoute la même source.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue déterminer d’éventuelles ramifications de ces activités criminelles et d’interpeller les autres complices, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)