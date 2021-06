Marrakech: voici les quartiers concernés par les coupures d’eau

Certains quartiers des villes de Marrakech connaissent ce vendredi des perturbations ou des interruptions dans l’approvisionnement en eau potable en raison des travaux de maintenance effectués au niveau d’un canal principal. Ces interruptions concernent les quartiers Abir 2 et Al Hadika.

Les habitants de la résidence Badr 2 devront également s’attendre à des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable mardi prochain, de 9h à 12h30.

D’après la régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech (RADEEMA), toutes les mesures nécessaires et les démarches urgentes ont été prises pour le rétablissement normal de l’approvisionnement en eau potable des quartiers concernés, notamment la convocation de l’entreprise en charge de la réparation de la panne en un temps record et la mise en œuvre de l’ensemble des moyens nécessaires pour assurer un retour à la normal de l’approvisionnement.

H.M.