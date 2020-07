Marrakech : voici la meilleure note au Bac de la région

A 17 ans et demi, Safia Lahbib vient de réaliser l’un des rêves les plus chers à son coeur, celui de décrocher, haut la main, son baccalauréat avec une moyenne générale de 19,19 en Sciences physiques (option française), la meilleure réalisée au niveau de la région Marrakech-Safi au titre de la Session Juillet 2020.

Élève studieuse, ambitieuse et engagée, Safia Lahbib est considérée comme un « pur produit » de l’enseignement privé marocain. Son sérieux et sa détermination inébranlables lui ont permis non seulement de décrocher son baccalauréat mais, de « majorer » en obtenant une excellente moyenne générale à l’échelle régionale. Un grand exploit qui vient ainsi couronner un brillant parcours scolaire ainsi que les efforts soutenus de Safia Lahbib, sur la voie de l’excellence et de la persévérance.

Son père, fonctionnaire dans une administration publique, rappelle, avec fierté et enthousiasme, que sa fille avait intégré l’établissement « La Fontaine » d’enseignement privé à Marrakech depuis son très bas âge. Ces brillants résultats, Safia les doit en premier lieu à ses parents qui n’ont cessé de l’encourager et de la soutenir durant tout son parcours scolaire, mais également à ses enseignants, qui n’ont cessé de l’accompagner et de l’encadrer notamment, durant cette conjoncture exceptionnelle où l’enseignement à distance a été adopté comme alternative à l’enseignement en présentiel.

Approché par la MAP, le père de Safia, a relevé que la préparation aux examens du Bac n’était pas une entreprise aisée pour Safia notamment, avec la hausse vertigineuse des températures durant cette saison estivale à Marrakech, faisant savoir que sa fille a dû fournir de grands efforts en vue de s’adapter avec cette nouvelle forme d’enseignement à distance imposée par la crise sanitaire mondiale et le confinement.

Grâce au sérieux, à la persévérance et à la volonté solide, Safia a pu surmonter tous les obstacles et contraintes, se réjouit son père.

Les choses sérieuses commencent maintenant pour cette élève qui aspire réussir les examens de sélection pour accéder à la Faculté de la médecine et de la pharmacie ou aux classes préparatoires.

Une étape décisive et d’une importance cruciale pour tout bachelier et qu’il faudra gérer avec beaucoup de patience et d’intelligence, a-t-il insisté. Plus de temps à perdre pour Safia qui a déjà débuté les préparations pour les examens d’accès à cet établissement d’enseignement supérieur préparant à une carrière prestigieuse celle de médecin. Un beau rêve tant épousé pour tout jeune (fille ou garçon) patient et persévérant.

Pour rappel, le nombre de candidats ayant passé avec succès les examens du Baccalauréat (Session Juillet 2020) au niveau de la région Marrakech-Safi s’élève à 22.264 élèves scolarisés issus du secteur public et privé, dont 12.243 filles (54,99%). Le taux de réussite aux examens du Baccalauréat au titre de cette session, a atteint 61,78%.

Au niveau régional, les mentions se répartissent comme suit : 1.951 mentions « Très Bien », 3.342 mentions « Bien » et 6.174 mentions « Assez Bien ».