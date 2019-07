Marrakech: vers l’interdiction du “niqab” à Jamaâ El Fna?

Cela se corse entre les autorités de Marrakech et les “nekachas” de la place Jamaâ El Fna. Ces dernières ont pris l’habitude d’escroquer les touristes qui viennent faire des tatouages au henné. Le problème qui se pose, c’est que la police trouve du mal à identifier les escrocs puisqu’elles portent toutes le “niqab”.

De plus, plusieurs agresseurs et voleurs cachent leur visage et le haut du corps également, afin de ne pas être reconnus par les policiers. Pour remédier à ce problème, les autorités pourraient prendre une décision radicale.

Selon les dernières informations de Kech 24, les autorités comptent interdire l’entrée à la place Jamaâ El Fna à toute personne portant le “niqab”. Elle veulent ainsi préserver la sûreté publique dans la place et assurer la sécurité des touristes et des citoyens marocains, avance le média local.

Il est à rappeler que pour des raisons de sécurité également, les Tunisiens ont récemment décidé, d’interdire le port du “niqab” dans les institutions publiques. Le Maroc fera-t-il la même chose à Jemaâ El Fna ? L’avenir nous le dira!

K.B