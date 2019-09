Marrakech: une visite d’inspection sur les chantiers lancés par le roi Mohammed VI

Le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou a effectué samedi, une visite de terrain pour s’informer de l’état d’avancement des grands chantiers et projets lancés par le roi Mohammed VI pour la réhabilitation, la mise en valeur et la mise à niveau de la Médina de Marrakech.

La visite de Kassi-Lahlou a concerné les chantiers ouverts à la Place Miara, Hay El Mellah en passant par le circuit de Sidi Boudchich, l’école Sidi Abdelaziz, Riad Laarouss et le circuit Dar El Bacha.

Un communiqué de la wilaya de la région a indiqué que cette visite a permis de s’informer de visu de l’état d’avancement des travaux dans les différents services sociaux réalisés en plus des foundouks, de même qu’elle a constitué une occasion pour établir un contact direct avec les artisans, les commerçants et la population.

A l’issue de cette visite, Kassi-Lahlou, qui était accompagné des chefs de services régionaux décentralisés concernés (la Direction régionale de l’habitat et de la politique de la ville, l’Agence urbaine, le Groupe Al Omrane, la Direction régionale de la culture, la Délégation des Habous, la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech), a donné des instructions pour un traitement urgent des habitats menaçant ruine dans ces circuits nécessitant une intervention urgente en vue de protéger la sécurité des populations et des passagers.

Les projets visités par Kassi-Lahlou rentrent dans le cadre des programmes “Marrakech cité du renouveau permanent”, “programme de restauration et de mise en valeur des circuits touristiques et spirituels de l’ancienne Médina de Marrakech” et “programme de mise en valeur de l’ancienne médina de Marrakech”.

S.L. (avec MAP)