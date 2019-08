Marrakech: une vidéo filmée dans une piscine privée choque la Toile

Les autorités de Marrakech ont réagi à une vidéo largement visionnée et qui n’a pas manqué de provoquer l’indignation de la Toile. Cet extrait choc, qui a été filmé dans une célèbre piscine privée à Marrakech, montre plusieurs clients en maillots de bain et dans des positions compromettantes. L’alcool à flots, les stripteases et les danses sensuelles ont poussé les internautes à croire que la vidéo n’a pas été filmée au Maroc.

Le weekend dernier, selon Al Aoual, la même piscine a invité une dizaine de personnes, dont un haut responsables marocain, qui s’y est rendu, accompagné de sa femme et de ses enfants. Il a finalement décidé de quitter les lieux, surpris par les jeunes stripteaseuses employées par le propriétaire de la piscine pour attirer plus de clients. Il a également été choqué par la présence d’homosexuels et de prostituées.

D’après la même source, un rapport de la wilaya de la région de Marrakech est en cours d’élaboration et sera présenté aux services compétents pour prendre les mesures nécessaires contre le patron de la célèbre piscine. En parallèle, plusieurs associations ont appelé les autorités à lutter davantage contre ces pratiques, assurant que la prostitution continue malheureusement d’entacher l’image de Marrakech.

Al Aoual a également précisé que la piscine où la vidéo a été filmée interdit souvent l’accès aux Marocains et donne la priorité aux étrangers, aux gens du Golfe et aux MRE.

S.L.