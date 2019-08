Marrakech: une vidéo filmée dans un taxi fait scandale

Ce jeudi, les réseaux sociaux commentent, d’une façon virulente, un enregistrement vidéo choquant, filmé dans un petit taxi de Marrakech. On y voit des prostituées, en train du prendre du “bon temps”, à la manière de séquences de films interdits aux moins de 18 ans.

La vidéo, dont Le Site info détient copie, montre un taximan ayant pris à son bord des jeunes filles, sortant d’un night club, presque en tenue d’Eve.

Ces dernières, sitôt dans le petit taxi, se sont mises à prendre des selfies, dans des positions “suggestives”, et échangeant vulgarités et obscénités à caractère sexuel. Utilisant un langage mêlant darija marocaine et dialecte khaliji, elles avaient l’intention de publier leur chaude vidéo, via l’application Snapchat, pour faire miroiter les yeux lubriques de leurs followers du Golfe.

La vidéo montre aussi le chauffeur de taxi participant joyeusement à la “fête grivoise”, paraissant tenir une bouteille de Bacchus.

Il est donc normal que la vidéo ait suscité indignation et colère de nombreux internautes marocains. Pour eux, de tels comportements, constituent une atteinte flagrante et grave à l’encontre de la réputation et à la dignité des jeunes filles marocaines et de la femme marocaine, en général.

Larbi Alaoui