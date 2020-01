Marrakech: une vidéo filmée à Jamaâ El Fna fait le tour de la Toile

Une vidéo filmée à la place Jamaâ El Fna, de la ville ocre, a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Elle fait voir un charmeur de serpents demandant à une touriste étrangère de supprimer l’enregistrement qu’elle a filmé de son “spectacle”.

La raison invoquée est que ladite touriste n’a pas accepté de donner au charmeur de serpents la grosse somme exigée par lui en contrepartie de la vidéo filmée! Par ailleurs, dans une déclaration à Le Site Info, un jeune Marrakchi a affirmé que la place Jamaâ El Fna connaît, depuis belle lurette, une situation où règnent des comportements indignes, dont sont responsables charmeurs de serpents et dresseurs de singes.

Ces “saltimbanques” sont d’une cupidité coupable et exigent des touristes, aussi bien locaux qu’étrangers, des prix exorbitants pour les photos et vidéos prises de leurs “prestations”, ou même parce qu’ils ont été spectateurs pendant quelques minutes.

De son côté, le président de l’Association marocaine de protection et d’orientation du consommateur, à Marrakech, nous a déclaré que “les autorités de la ville et, particulièrement, le caïd de l’arrondissement de la place Jamaâ El Fna, effectuent des rondes et des campagnes d’assainissement”.

Abdessadaq Al Afraoui a précisé que ces campagnes visent, au premier chef, les charmeurs de serpents, les dresseurs de singes, ainsi que les autres “hlayqiyas” qui investissent la place. Et les autorités de Marrakech sévissent contre ceux dont les comportements, à l’encontre des visiteurs, sont agressifs, abusifs ou cupides. Et, ajoute le président de l’Association marocaine de protection et d’orientation du consommateur, les contrevenants se voient interdits, temporairement ou définitivement, selon les cas, de se produire sur la place Jamaâ El Fna.

L.A (avec R.T.)