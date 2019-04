Marrakech: Une vidéo fait tomber un voleur

La police judiciaire de Marrakech a procédé à l’arrestation d’un individu (21 ans) aux antécédents judiciaires, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de vol à l’arrachée commis contre un touriste japonais.

Dans un communiqué, la DGSN indique avoir interagi avec sérieux et célérité avec une séquence vidéo montrant l’acte du vol à l’arrachée commis par deux individus contre un touriste étranger dans l’un des quartiers de l’ancienne médina, ajoutant que l’enquête et les investigations intenses menées sur la base de cette vidéo ont permis l’identification des deux mis en cause et l’arrestation de l’un d’entre eux, alors que les recherches se poursuivent pour appréhender l’autre suspect.

Le prévenu arrêté a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)