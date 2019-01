Marrakech: une valise suspecte sème la panique

La police de Marrakech a découvert mardi 29 janvier une valise suspecte dans le parking de Marjane.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, la valise, de taille moyenne, était déposée à quelques mètres de l’entrée du centre commercial, ce qui alerté les responsables qui ont immédiatement avisé les autorités.

Ces dernières, accompagnées de plusieurs démineurs et de chiens policiers, se sont rendues sur les lieux afin d’ouvrir la valise. Cette dernière ne contenait finalement que des robes et d’autres vêtements pour femme. Plus de peur que de mal…

N.M.