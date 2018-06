Marrakech: une serveuse échappe de peu à un viol collectif

Elle a eu chaud et l’a pu échappé belle! Et ce, grâce à l’intervention efficace des forces de l’ordre.

Des sources de Le Site info ont ainsi révélé qu’une jeune femme, exerçant comme serveuse, a échappé à une “tournante” criminelle grâce à des éléments du 12ème arrondissement de police de Marrakech.

L’intervention salvatrice a eu lieu lors de la ronde des forces de l’ordre, vendredi dernier, au douar Haha, sis au quartier Mhamid, à la Ménara.

Quarre individus, en état d’ébriété avancé, ont voulu jeter leur dévolu sur cette jeune femme. Ils l’ont épiée et attendu qu’elle quitte tardivement le café où elle exerce. Ils l’ont alors menacée à l’aide d’armes blanches et l’ont conduite au douar Haha. D’autres délinquants les ont alors rejoints dans le but de participer à ce viol. Celui-ci, heureusement, a été évité de justesse grâce à l’intervention des policiers.

L’un des mis en cause a été aussitôt interpellé, alors que ses acolytes, dont son frère, ont pu s’enfuir. La jeune femme miraculée et l’individu arrêté ont été entendus et conduits au service préfectoral de la police judiciaire pour complément d’enquête.

Les autres mis en cause sont activement recherchés pour être interpellés à leur tour et déférés devant la justice.

L.A.