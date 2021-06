Marrakech: une réunion pour booster les relations franco-marocaines

Une rencontre de travail consacrée à l’examen des différents secteurs prometteurs et diverses potentialités que recèle la région Marrakech- Safi et qui sont susceptibles d’intéresser les investisseurs français, a été tenue récemment au siège de la wilaya de la Région.

Ainsi, cette rencontre a été l’occasion pour le wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou et de l’ambassadeur de France au Maroc, Mme Hélène Le Gal de mettre en exergue la profondeur des relations maroco- françaises dans tous les domaines.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les multiples potentialités riches et variées dont regorge la région et qui constituent un véritable levier de développement, avec un focus sur les secteurs prometteurs à même d’offrir de grandes opportunités devant les investisseurs français, notamment au prisme de la forte volonté de les encourager, les accompagner et les soutenir.

A cette occasion, Mme Le Gal, qui était accompagnée du Consul général de France à Marrakech, et de la directrice générale de l’Institut Français au Maroc, a mis en relief les liens historiques excellents liant la France et le Maroc, relevant que ces liens sont appelés à être renforcés dans tous les domaines.

Dans ce contexte, la diplomate française a exprimé son admiration pour la cité ocre de par l’essor économique qu’elle ne cesse d’enregistrer ces dernières années, relevant que Marrakech, eu égard à sa position géographique stratégique, représente une ville attractive pour les investissements.

De son côté, M.Kassi-Lahlou, a souligné que la cité ocre en tant que pôle économique et touristique important, a connu un grand développement au niveau des infrastructures et des projets structurants à même d’ouvrir des perspectives prometteuses aux investissements étrangers dans tous les secteurs, exprimant l’engagement des autorités locales à accompagner cette dynamique, à travers la conclusion de conventions et de partenariats.