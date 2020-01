Marrakech: une pharmacienne victime d’une terrible agression

Une pharmacienne a été violemment agressée la semaine dernière à Marrakech. La victime, dans une déclaration à Le Site info, a indiqué qu’elle souffre de plusieurs hématomes.

L’agression a eu lieu au sein de la pharmacie, lorsqu’une femme s’y est présentée pour se procurer des anti-dépresseurs. Sauf que son ordonnance médicale n’était plus valide, ce qui a poussé la pharmacienne à lui demander de la réactualiser chez son médecin traitant.

La mise en cause, en colère face au refus de la pharmacienne, lui a ainsi adressé plusieurs insultes, en présence de nombreuses personnes qui ont tenté tant bien que mal de la calmer, en vain.

“Elle est finalement partie avant de revenir, accompagnée de sa mère et d’une autre femme. Elles se sont attaquées à moi et m’ont asséné plusieurs coups. Après l’intervention de certains habitants du quartier, j’ai dû alerter les autorités qui se sont rendues sur les lieux et ont arrêté la coupable. Mais elle a été libérée “parce qu’elle souffre de troubles mentaux” selon la police. Je veux que justice me soit rendue”, a confié la pharmacienne.

Et d’ajouter: “Ma dignité a été écornée. J’ai ressenti de la “hogra”. J’ai été tabassée à l’intérieur de ma pharmacie pendant l’exercice de mes fonctions. Qu’ai-je fait de mal pour mériter cela?”

N.M.