Marrakech : une MRE retrouve son logement entiérement détruit par des malfrats (VIDEO)

Une MRE, propriétaire d’un bien immobilier dans une résidence à Marrakech, a partagé sa mésaventure avec Le Site Info. Cette dernière a été victime d’un vol bien étudié. Après un court séjour à Mohammedia, sa stupéfaction fut grande quand elle a débarqué à la ville ocre, pour trouver son appartement entièrement saccagé et ses biens volés.

En effet, selon notre constatation, les malfrats ont détruit un mur de l’appartement, afin de faciliter leur entrée. Ce qui est très étrange, c’est que malgré la gravité et la teneur des dégâts d’entrée par effraction, personne n’a rien entendu ou réagit. Notre interlocutrice nous a expliqué que cette situation la pousse à revoir l’image qu’elle avait de son pays natal, où elle ne se sent plus en sécurité.

A.O.