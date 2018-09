Marrakech: une Miss provoque un accident mortel

Alertées, les autorités se sont immédiatement rendues sur le lieu du drame et ont interpellé la jeune femme et son amie. En parallèle, les corps des victimes ont été transportés à la morgue de Bab Doukkala sous la supervision du parquet compétent.

Accompagnée d’une amie, la mise en cause a perdu le contrôle du véhicule qui a déraillé de sa trajectoire et fauché les deux garçons.